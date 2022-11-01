***OYYAT* *HEKTS* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******HEKTS******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HEKTS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 637.847 TL nominal değerli payların, 30 Ekim – 1 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satış işlemleri 1 Kasım 2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.SaygılarımızlaOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076062BIST