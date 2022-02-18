***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
18.02.2022 18:59
***OYYAT******KLSYN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu 1. Bölümü Ekte Yer Almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002905
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0740
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6687
En Düşük
13,5136
18:0515,4795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0223
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05832,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,73
|Açılış
|: 832,94
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,26
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6559
|13,6578
|% 0,56
|
|Euro
|15,4651
|15,4793
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,5049
|18,5977
|% 0,36
|
|Frank
|14,7725
|14,8614
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6300
|3,6482
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-2,17
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,57
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,10
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-0,10
|