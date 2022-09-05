***OYYAT* *KLSYN* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
05.09.2022 08:57
***OYYAT******KLSYN******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin I. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060016
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
18:0518,0172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1017
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1136
En Düşük
17,9911
18:051.002,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.002,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2069
|18,2208
|% 0,11
|
|Euro
|17,9908
|18,0172
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,7810
|20,8852
|% -0,52
|
|Frank
|18,4447
|18,5558
|% -0,20
|
|Riyal
|4,8291
|4,8533
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.736
|6.821
|56,00
|
|Yarım
|3.282
|3.335
|28,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|2,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de