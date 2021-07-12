***OYYAT* *OYA* *GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYYAT******OYA******GENIL*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GENIL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname EkleriEK 7A - Ankara İli Çankaya İlçesi 28300 Ada 3 Parsel Arsa Ev Değerleme RaporuEK 7B İstanbul İli Ataşehir İlçesi 1046 Ada 198 Parsel Değerleme RaporuSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950494BIST