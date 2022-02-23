***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
23.02.2022 22:13
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla belirlenen Bilgilendirme Politikası ekte sunulmakta olup, söz konusu politikanın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi, görüş ve onaylarına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003930
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
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2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8098
En Yüksek
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|: 0,05%
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|Açılış
|: 13,8500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0515,6573
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 847,28
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|Önceki Kapanış
|: 843,64
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849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8045
|13,8098
|% 0,05
|
|Euro
|15,6333
|15,6573
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,6346
|18,7280
|% -0,32
|
|Frank
|14,9698
|15,0600
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6679
|3,6863
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|7,12
|
|Altın Gr.
|847
|848
|3,87
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,18
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|0,46
|