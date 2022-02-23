***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla belirlenen Bilgilendirme Politikası ekte sunulmakta olup, söz konusu politikanın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi, görüş ve onaylarına sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003930BIST