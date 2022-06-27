***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.06.2022 19:00
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin 94.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bu çerçevede tadil edilen Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 8. Maddesi ekte sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039528
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0328
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6121
En Düşük
16,5108
18:0517,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0684
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5948
En Düşük
17,4959
18:05970,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 970,75
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
971,04
En Düşük
968,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5250
|16,5446
|% 0,11
|
|Euro
|17,4879
|17,5590
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,2436
|20,3451
|% 0,13
|
|Frank
|17,2378
|17,3416
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3973
|4,4193
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.824
|-0,05
|
|Altın Gr.
|969
|970
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.427
|6.599
|7,00
|
|Yarım
|3.155
|3.227
|3,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem