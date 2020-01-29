***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 -2.117.583 1.060.632 6.222.662 -15.386.934 21.066.630 99.175.407 11.612.318 110.787.725Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.060.632 -1.060.632 -3.175.800 -3.175.800 -3.175.800Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21.066.630 -21.066.630 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)165.721 262.924 27.195.593 27.624.238 1.558.054 29.182.292Dönem Karı (Zararı)27.195.593 27.195.593 1.558.054 28.753.647Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)165.721 262.924 428.645 428.645Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-184.561 -184.561Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-99 -99 1.323 1.224Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 2.503.797 27.195.593 123.623.746 12.987.134 136.610.880Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 2.503.797 27.195.593 123.623.746 12.987.134 136.610.880Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler871.307 26.324.286 -27.195.593 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.279 -225.269 66.624.930 66.347.382 3.158.135 69.505.517Dönem Karı (Zararı)66.624.930 66.624.930 3.158.135 69.783.065Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.279 -225.269 -277.548 -277.548Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-295.995 -295.995Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış280 280 -1.536 -1.256Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.258.910 85.721.576Dönem Karı (Zararı)69.783.065 28.753.647Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)69.783.065 28.753.647Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.521.302 37.107.593Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 5.381.092 1.160.980Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.234.286 4.807.286Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.666.300 998.095Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.567.986 3.809.191Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.237.441 23.959.999Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.478.581 282.482Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.150.264 6.897.443Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.200 -597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.742.113 31.129.997Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.212.814 -172.431.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.339.399 31.242.573Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -49.428.840 150.923.127Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.813.312 21.395.728İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları82.562.254 96.991.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-309.875 -528.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.993.469 -10.740.839YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.382.947 -2.438.967Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.511 4.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.392.458 -2.443.367Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI162.371.445 -66.021.285Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri385.423.227 188.213.447Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-193.724.426 -232.414.915Ödenen Temettüler-295.995 -184.561Ödenen Faiz-48.796.460 -35.262.692Alınan Faiz19.765.099 13.627.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205.247.408 17.261.324Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.538.428 27.182.931NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)209.785.836 44.444.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ89.418.509 44.974.254DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ299.204.345 89.418.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 299.588.289 89.481.353Finansal Yatırımlar5 243.359.233 168.667.169Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar243.359.233 168.667.169Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar243.359.233 168.667.169Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 389.817.912 409.905.726İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar97.934.857 100.837.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar291.883.055 309.068.698Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 1.740.097 952.490İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.740.097 952.490Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler8 388.348 1.014.180İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler388.348 1.014.180Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.896.922 0Diğer Dönen Varlıklar9 90.602 55.934İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar90.602 55.934ARA TOPLAM936.881.403 670.076.852Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR936.881.403 670.076.852DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklarİlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar7 17.693.626 6.819.749İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.693.626 6.819.749Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 1.890.050 1.861.303Kullanım Hakkı Varlıkları2.847.863Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 17.968.130 2.024.207Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı22 9.467.669 6.445.923Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR51.384.592 18.668.436TOPLAM VARLIKLAR988.265.995 688.745.288KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 389.622.164 190.574.100İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar389.622.164 190.574.100Banka Kredileri140.390.907 48.304.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.095.287İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları203.015.170 142.269.653Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar45.120.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 270.501.671 319.930.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.185.308 918.461İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar269.316.363 319.012.051Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.239.105 910.067Diğer Borçlar7 81.906.467 8.067.109İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar81.906.467 8.067.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarDevlet Teşvik ve Yardımları9.424.009 3.593.080Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.833.067 1.813.921Kısa Vadeli Karşılıklar14 19.853.330 19.330.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar19.853.330 19.330.511Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM775.379.813 544.219.300TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER775.379.813 544.219.300UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.651.860 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.651.860 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.651.860İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)52.857 4.185.861Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.362.319 3.729.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.362.319 3.724.308Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 4.939Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.067.036 7.915.108TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER782.446.849 552.134.408ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar189.971.408 123.623.746Ödenmiş Sermaye17 88.330.000 88.330.000Sermaye Düzeltme FarklarıSermaye AvansıGeri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-905.854 -628.306Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-905.854 -628.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.079.928 -1.854.659Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 1.174.074 1.226.353Diğer Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yabancı Para Çevrim FarklarıRiskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.093.969 6.222.662Yasal Yedekler7.093.969 6.222.662Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.828.363 2.503.797Net Dönem Karı veya Zararı66.624.930 27.195.593Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 15.847.738 12.987.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR205.819.146 136.610.880TOPLAM KAYNAKLAR988.265.995 688.745.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 16.376.452.251 11.590.717.076Satışların Maliyeti18 -16.189.397.049 -11.459.151.451TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)187.055.202 131.565.625Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)187.055.202 131.565.625Genel Yönetim Giderleri19 -80.513.008 -68.835.530Pazarlama Giderleri19 -10.768.782 -7.768.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 67.700.394 29.783.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -44.372.326 -25.279.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)119.101.480 59.465.580Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler72.830 151.540Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.541 -6.031FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)119.170.769 59.611.089Finansman Gelirleri21 20.086.199 13.663.345Finansman Giderleri21 -52.323.639 -37.623.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.933.329 35.651.090Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.150.264 -6.897.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -20.115.693 -11.897.722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 2.965.429 5.000.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.783.065 28.753.647DÖNEM KARI (ZARARI)69.783.065 28.753.647Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.158.135 1.558.053Ana Ortaklık Payları66.624.930 27.195.594Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-277.548 438.606Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-281.586 328.655Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-52.279 175.682Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56.317 -65.731Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -9.961Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-9.961Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-277.548 428.645TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.505.517 29.182.292Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.158.135 1.558.053Ana Ortaklık Payları66.347.382 27.624.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815278BIST