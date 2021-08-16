***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 49.200.104 48.680.440 816.476 49.496.916Dönem Karı (Zararı)49.200.104 49.200.104 816.476 50.016.580Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 -519.664 -519.664Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-600.162 -600.162Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-196.474 -473 -196.947 1.279 -195.668Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler88.330.000 977.600 -2.599.592 9.018.965 93.527.824 49.200.104 238.454.901 16.065.331 254.520.232Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-647.619 19.096 131.806.171 131.177.648 830.296 132.007.944Dönem Karı (Zararı)131.806.171 131.806.171 830.296 132.636.467Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-647.619 19.096 -628.523 -628.523Sermaye Arttırımı5.670.000 100.075.500 105.745.500 105.745.500Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları-559.008 -559.008Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış155.115 155.115 -5.211 149.904Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler94.000.000 100.075.500 1.357.543 -2.867.024 19.096 16.015.202 227.281.640 131.806.171 567.688.128 18.448.011 586.136.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.382.067 130.481.806Dönem Karı (Zararı)132.636.467 50.016.580Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)132.636.467 50.016.580Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.963.849 28.484.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 10.322.555 5.045.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.600.491 5.233.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.600.491 1.358.294Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 3.875.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.394.849 7.019.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.245.878 -3.087.298Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler663.470 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-10.909.348 -3.087.298Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 33.891.199 14.273.841Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler633 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler633İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-295.585.477 59.207.910Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.672.516 -336.200.594Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.809.578 -40.405.191Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.453.956 368.591.191Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.644.882 33.669.018Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.294.309 33.553.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-116.985.161 137.709.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.085.164 -489.550Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -27.311.742 -6.737.869YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI20.225.388 3.490.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 7.482 1.028Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -5.172.612 -5.326.041Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz25.390.518 8.815.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.000.114 -153.854.944Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.745.500 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri387.867.930 252.930.893Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-294.496.905 -392.986.019Ödenen Temettüler-559.008 -600.162Ödenen Faiz-31.557.403 -13.199.656YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.843.435 -19.883.052Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.229.893 4.887.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.073.328 -14.995.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ158.926.023 299.204.345DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 194.999.351 284.208.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 195.234.419 158.935.142Finansal Yatırımlar5 416.050.184 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar416.050.184 338.817.633Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar416.050.184 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.172.649.683 1.001.207.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 70.640.375 56.862.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.102.009.308 944.344.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 4.528.438 2.847.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.528.438 2.847.150Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar27 2.358.851 3.828.370Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.358.851 3.828.370Peşin Ödenmiş Giderler8 3.589.130 989.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.589.130 989.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar9 2.875.674 1.116.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.875.674 1.116.104ARA TOPLAM1.797.286.379 1.507.740.925TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.797.286.379 1.507.740.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 27.618.373 27.144.307İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.618.373 27.144.307Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 23.764.928 23.148.384Kullanım Hakkı Varlıkları12 11.579.243 12.086.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.833.789 12.650.984Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 14.223.140 12.936.018Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.536.727 89.483.759TOPLAM VARLIKLAR1.885.823.106 1.597.224.684KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 384.211.835 283.304.213İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 384.211.835 283.304.213Banka Kredileri185.236.904 78.969.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.926.836 4.526.956İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları174.049.879 199.808.018Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19.998.216 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 804.766.234 848.220.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 707.425 1.703.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar804.058.809 846.516.961Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.778.697 2.115.091Diğer Borçlar7 18.396.057 14.564.776İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.396.057 14.564.776Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar27 3.292.831 4.098.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar3.292.831 4.098.881Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 27.979.472 44.729.075Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 19.388.324 11.683.650Kısa Vadeli Karşılıklar15 13.985.935 25.003.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.985.935 25.003.612Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.274.799.385 1.233.719.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.274.799.385 1.233.719.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 7.410.390 8.034.117İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.410.390 8.034.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.410.390 8.034.117İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.466.471 11.177Uzun Vadeli Karşılıklar17 9.010.721 6.668.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.010.721 6.668.104Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.887.582 14.713.398TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.299.686.967 1.248.432.885ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar567.688.128 330.609.865Ödenmiş Sermaye18 94.000.000 88.330.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)100.075.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.509.481 -861.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.509.481 -861.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.867.024 -2.219.405Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.357.543 1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.096 0Yabancı Para Çevrim Farkları19.096 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.015.202 9.018.965Yasal Yedekler16.015.202 9.018.965Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları227.281.640 92.974.172Net Dönem Karı veya Zararı131.806.171 141.148.590Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 18.448.011 18.181.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR586.136.139 348.791.799TOPLAM KAYNAKLAR1.885.823.106 1.597.224.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 25.349.536.574 3.700.920.423 13.922.212.934 2.501.565.309Satışların Maliyeti19 -25.101.432.437 -3.586.212.172 -13.796.773.543 -2.436.407.284TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)248.104.137 114.708.251 125.439.391 65.158.025BRÜT KAR (ZARAR)248.104.137 114.708.251 125.439.391 65.158.025Genel Yönetim Giderleri20 -69.730.230 -40.846.435 -40.803.965 -23.369.410Pazarlama Giderleri20 -15.221.571 -7.072.498 -9.237.408 -3.857.993Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 58.945.663 55.568.796 28.197.160 26.976.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -45.375.883 -51.138.536 -16.228.321 -29.191.610ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)176.722.116 71.219.578 87.366.857 35.715.526Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler200.399 90.387 199.865 90.387FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)176.922.515 71.309.965 87.566.722 35.805.913Finansman Gelirleri22 25.858.869 8.658.406 13.995.923 5.126.658Finansman Giderleri22 -36.253.718 -15.677.949 -20.384.323 -6.554.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)166.527.666 64.290.422 81.178.322 34.377.937Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.891.199 -14.273.842 -16.810.564 -7.421.729Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -35.016.416 -20.207.797 -20.254.650 -14.815.595Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.125.217 5.933.955 3.444.086 7.393.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)132.636.467 50.016.580 64.367.758 26.956.208DÖNEM KARI (ZARARI)132.636.467 50.016.580 64.367.758 26.956.208Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar830.296 816.476 1.043.096 856.356Ana Ortaklık Payları131.806.171 49.200.104 63.324.662 26.099.852Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-647.619 -716.138 -647.619 -667.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-809.524 -649.580 -809.524 -649.580Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-196.474 -147.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler161.905 129.916 161.905 129.916Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi161.905 129.916 161.905 129.916Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.096 0 19.096 0Yabancı Para Çevrim Farkları19.096 0 19.096DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-628.523 -716.138 -628.523 -667.500TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.007.944 49.300.442 63.739.235 26.288.708Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar830.296 816.476 1.043.096 856.356Ana Ortaklık Payları131.177.648 48.483.966 62.696.139 25.432.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958449BIST