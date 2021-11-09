***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 92.329.115 91.809.664 1.619.538 93.429.202Dönem Karı (Zararı)92.329.115 92.329.115 1.619.538 93.948.653Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 -519.664 -519.664Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-600.162 -600.162Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-330.170 1.212 -328.958 -4.185 -333.143Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler88.330.000 843.904 -2.599.592 9.018.965 93.529.509 92.329.115 281.451.901 16.862.929 298.314.830Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-647.619 35.977 183.334.269 182.722.627 2.020.925 184.743.552Dönem Karı (Zararı)183.334.269 183.334.269 2.020.925 185.355.194Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.144.164 -80.702.694Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-23.001.831İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-208.064.275 42.046.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.656.672 -489.550Vergi İadeleri (Ödemeleri)-47.313.819 -11.782.922YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.759.941 3.028.569Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.175 39.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -22.436.039 -10.601.506Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz34.188.805 13.590.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI202.885.733 -116.584.883Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.745.500 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri443.878.470 296.602.454Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-295.789.626 -393.698.872Ödenen Temettüler-558.923 -600.162Ödenen Faiz-50.389.688 -18.888.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.389.092 -83.781.798Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-41.467 1.342.032NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.430.559 -82.439.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 158.935.142 299.204.345DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 106.504.583 216.764.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 106.574.759 158.935.142Finansal Yatırımlar5 504.543.242 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar504.543.242 338.817.633Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar504.543.242 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 1.272.366.817 1.001.207.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 60.812.825 56.862.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.211.553.992 944.344.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 11.301.346 2.847.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.301.346 2.847.150Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar27 540.192 3.828.370Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar540.192 3.828.370Peşin Ödenmiş Giderler8 3.012.005 989.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.012.005 989.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar125.431 0Diğer Dönen Varlıklar9 93.917 1.116.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar93.917 1.116.104ARA TOPLAM1.898.557.709 1.507.740.925TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.898.557.709 1.507.740.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 30.775.381 27.144.307İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.775.381 27.144.307Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 35.760.434 23.148.384Kullanım Hakkı Varlıkları12 11.114.071 12.086.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 10.098.497 12.650.984Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı23 10.188.971 12.936.018Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR99.454.608 89.483.759TOPLAM VARLIKLAR1.998.012.317 1.597.224.684KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 442.001.498 283.304.213İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 442.001.498 283.304.213Banka Kredileri243.063.279 78.969.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.535.444 4.526.956İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları173.313.789 199.808.018Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20.088.986 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 833.526.758 848.220.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 353.251 1.703.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar833.173.507 846.516.961Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.632.414 2.115.091Diğer Borçlar7 8.723.772 14.564.776İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.723.772 14.564.776Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar27 6.238.435 4.098.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar6.238.435 4.098.881Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 11.397.403 44.729.075Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 14.697.109 11.683.650Kısa Vadeli Karşılıklar15 13.645.180 25.003.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 13.645.180 25.003.612Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.332.862.569 1.233.719.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.332.862.569 1.233.719.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 6.448.097 8.034.117İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.448.097 8.034.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.448.097 8.034.117İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.341.018 11.177Uzun Vadeli Karşılıklar17 9.459.189 6.668.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 9.459.189 6.668.104Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.248.304 14.713.398TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.359.110.873 1.248.432.885ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar619.265.507 330.609.865Ödenmiş Sermaye18 94.000.000 88.330.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)100.075.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.509.481 -861.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.509.481 -861.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.867.024 -2.219.405Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.357.543 1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.977 0Yabancı Para Çevrim Farkları35.977 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.015.202 9.018.965Yasal Yedekler16.015.202 9.018.965Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları227.314.040 92.974.172Net Dönem Karı veya Zararı183.334.269 141.148.590Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 19.635.937 18.181.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR638.901.444 348.791.799TOPLAM KAYNAKLAR1.998.012.317 1.597.224.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 33.779.996.945 9.094.161.019 8.430.460.372 5.393.240.594Satışların Maliyeti19 -33.410.567.048 -8.888.128.282 -8.309.134.611 -5.301.916.109TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)369.429.897 206.032.737 121.325.761 91.324.485Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)369.429.897 206.032.737 121.325.761 91.324.485Genel Yönetim Giderleri20 -105.577.263 -68.492.060 -35.847.034 -27.645.625Pazarlama Giderleri20 -22.055.115 -12.683.226 -6.833.543 -5.610.728Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 74.343.057 93.873.350 15.397.394 38.304.555Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -56.167.140 -88.720.313 -10.791.257 -37.581.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)259.973.436 130.010.488 83.251.321 58.790.910Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler200.563 128.522 164 38.136Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)260.173.999 130.139.010 83.251.485 58.829.046Finansman Gelirleri22 34.328.198 13.485.751 8.469.329 4.827.345Finansman Giderleri22 -56.036.204 -22.716.849 -19.782.486 -7.038.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)238.465.993 120.907.912 71.938.328 56.617.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.110.799 -26.959.259 -19.219.600 -12.685.418Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -50.201.847 -31.141.569 -15.185.431 -10.933.773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.908.952 4.182.310 -4.034.169 -1.751.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)185.355.194 93.948.653 52.718.728 43.932.073DÖNEM KARI (ZARARI)185.355.194 93.948.653 52.718.728 43.932.073Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.020.925 1.619.538 1.190.629 803.062Ana Ortaklık Payları183.334.269 92.329.115 51.528.099 43.129.011Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-647.618 -849.834 0 -133.696Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-809.523 -649.582 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-330.170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler161.905 129.918 -133.696Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi161.905Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar35.977 0 16.880 0Yabancı Para Çevrim Farkları35.977 0 16.880 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)35.977 16.880Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-611.641 -849.834 16.880 -133.696TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.743.553 93.098.819 52.735.608 43.798.377Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.020.925 1.619.538 1.190.629 803.062Ana Ortaklık Payları182.722.628 91.479.281 51.544.979 42.995.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976580BIST