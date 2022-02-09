***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139.447 141.148.590 141.009.112 2.941.448 143.950.561Dönem Karı (Zararı)Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-600.162 -600.162Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış183.469 -554.125 -370.656 -7.090 -377.746Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.832.783 207.497 402.601.248 400.975.962 3.252.357 404.228.319Dönem Karı (Zararı)402.601.248 402.601.248 3.252.357 405.853.605Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.832.783 207.497 -1.625.286 -1.625.286Sermaye Arttırımı5.670.000 100.075.500 105.745.500 105.745.500Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-558.852 -558.852Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış212.803 212.803 -10.280 202.523Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler94.000.000 100.075.500 1.357.543 -4.052.188 207.497 16.015.202 227.339.328 402.601.248 837.544.130 20.865.159 858.409.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.521.058 4.741.102Dönem Karı (Zararı)405.853.605 144.090.038Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)405.853.605 144.090.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler180.956.179 72.797.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 24.002.812 10.815.426Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.276.573 11.118.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.276.573 12.662.773Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.544.718Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.379.135 10.534.403Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32.379.135 10.534.403Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.609.492 139.471Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler37.230.171 4.948.151Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-35.620.679 -4.808.680Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 119.687.243 40.053.522Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler924 136.132Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler924 136.132İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-577.232.744 -174.570.114Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.400.776.785 -641.756.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-357.840.117 -102.833.853Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler894.206.091 601.599.926Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler145.292.087 -66.843.449Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)141.885.980 35.263.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.577.040 42.316.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.494.531 -4.836.334Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -62.603.567 -32.739.497YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.498.516 -958.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 43.064 31.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -44.333.452 -23.784.208Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz41.791.872 22.795.031FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI206.212.581 -145.869.333Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 105.745.500 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri467.265.587 276.911.212Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-296.900.136 -394.076.356Ödenen Temettüler-558.852 -600.162Ödenen Faiz-69.339.518 -28.104.027YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)144.193.007 -142.086.245Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi237.361.251 1.807.923NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)381.554.258 -140.278.322DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ158.926.023 299.204.345DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 540.480.281 158.926.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 540.816.652 158.935.142Finansal Yatırımlar5 719.182.149 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar719.182.149 338.817.633Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar719.182.149 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 2.164.622.595 1.001.207.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 489.608.506 56.862.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.675.014.089 944.344.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 9.163.866 2.847.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.163.866 2.847.150Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar27 0 3.828.370Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 3.828.370Peşin Ödenmiş Giderler8 1.964.106 989.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.964.106 989.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar9 76.596 1.116.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar76.596 1.116.104ARA TOPLAM3.435.825.964 1.507.740.925TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.435.825.964 1.507.740.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 34.205.352 27.144.307İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.205.352 27.144.307Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 50.024.024 23.148.384Kullanım Hakkı Varlıkları12 14.022.198 12.086.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 11.935.077 12.650.984Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 41.624.854 12.936.018Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR153.328.759 89.483.759TOPLAM VARLIKLAR3.589.154.723 1.597.224.684KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 466.006.903 283.304.213İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar466.006.903 283.304.213Banka Kredileri368.105.227 78.969.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.311.539 4.526.956İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları71.005.205 199.808.018Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20.584.932 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 1.742.426.280 848.220.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 14.672.418 1.703.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.727.753.862 846.516.961Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 3.684.651 2.115.091Diğer Borçlar7 145.095.714 14.564.776İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar145.095.714 14.564.776Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar27 37.500.681 4.098.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar37.500.681 4.098.881Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 150.715.692 44.729.075Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 55.053.764 11.683.650Kısa Vadeli Karşılıklar32.155.933 25.003.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 32.155.933 25.003.612Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM2.632.639.618 1.233.719.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.632.639.618 1.233.719.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 8.673.208 8.034.117İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.673.208 8.034.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.673.208 8.034.117İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 35.910.540 11.177Uzun Vadeli Karşılıklar11.577.866 6.668.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 11.577.866 6.668.104Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 41.944.202 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.105.816 14.713.398TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.730.745.434 1.248.432.885ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar837.544.130 330.609.865Ödenmiş Sermaye18 94.000.000 88.330.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 100.075.500 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.694.645 -861.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.694.645 -861.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -4.052.188 -2.219.405Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.357.543 1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)207.497 0Yabancı Para Çevrim Farkları207.497 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.015.202 9.018.965Yasal Yedekler16.015.202 9.018.965Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları227.339.328 92.974.172Net Dönem Karı veya Zararı402.601.248 141.148.590Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 20.865.159 18.181.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR858.409.289 348.791.799TOPLAM KAYNAKLAR3.589.154.723 1.597.224.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 40.674.917.856 19.764.853.207Satışların Maliyeti19 -39.924.575.949 -19.451.756.343TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)750.341.907 313.096.864Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)750.341.907 313.096.864Genel Yönetim Giderleri20 -177.858.089 -110.417.247Pazarlama Giderleri20 -33.868.535 -21.461.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 193.216.148 126.361.836Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -174.080.532 -112.854.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)557.750.899 194.724.738Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler200.563 128.522Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-31.479 -175.297FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)557.919.983 194.677.963Finansman Gelirleri22 42.455.142 22.171.299Finansman Giderleri22 -74.834.277 -32.705.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)525.540.848 184.143.560Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-119.687.243 -40.053.522Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -105.973.681 -43.487.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -13.713.562 3.433.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)405.853.605 144.090.038DÖNEM KARI (ZARARI)405.853.605 144.090.038Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.252.357 2.941.448Ana Ortaklık Payları402.601.248 141.148.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.832.783 -139.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.290.979 -174.346Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 458.196 34.869Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar207.497 0Yabancı Para Çevrim Farkları207.497 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.625.286 -139.477TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)404.228.319 143.950.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.252.357 2.941.448Ana Ortaklık Payları400.975.962 141.009.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000767BIST