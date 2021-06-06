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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

06.06.2021 21:10



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının 02 04 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 28.200.000 TL nominal değerli payların %5 inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi yatırımcı bulunmamaktadır. 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940321


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Yarım 1.668 1.712 -4,08  
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