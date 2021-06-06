***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
06.06.2021 21:10
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının 02 04 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 28.200.000 TL nominal değerli payların %5 inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi yatırımcı bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940321
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05526,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,66
|Açılış
|: 526,33
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6369
|8,6418
|% -0,29
|
|Euro
|10,5382
|10,5459
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,2181
|12,2794
|% -0,13
|
|Frank
|9,6001
|9,6579
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2986
|2,3101
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|2,77
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS