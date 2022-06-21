***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
21.06.2022 18:38
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin 94.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 206.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038569
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0453
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1127
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.024,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.024,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3524
|17,3704
|% 0,22
|
|Euro
|18,3088
|18,3540
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,2362
|21,3427
|% 0,32
|
|Frank
|17,9078
|18,0157
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6106
|4,6337
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,05
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.797
|6.905
|1,00
|
|Yarım
|3.337
|3.377
|0,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,13
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,55
|