***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.02.2020 09:35
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 460.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 460.000.000 TL (dörtyüzaltmışmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine,Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817852
BIST
10:43120.828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -187,17
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:436,0057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:436,5792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:43302,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,18
|Açılış
|: 302,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.420.884
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.254.931
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,10
|38.419.557
|% 7,35
|
|IHLGM
|1,32
|83.541.494
|% 7,32
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|DOKTA
|50,45
|14.183.499
|% -7,35
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|NIBAS
|5,21
|26
|% -6,96
|
|ODAS
|2,25
|84.899.965
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,32
|83.541.494
|% 7,32
|
|PGSUS
|67,40
|63.870.720
|% -2,18
|
|ARDYZ
|9,15
|32.420.884
|% 19,92
|
|DOKTA
|50,45
|14.183.499
|% -7,35
|
|IHLGM
|1,32
|83.541.494
|% 7,32
|
|ARDYZ
|9,15
|32.420.884
|% 19,92
|
|DERAS
|4,34
|13.485.229
|% 3,83
|
|TUCLK
|5,21
|10.848.593
|% 4,20
|
|BNTAS
|3,56
|7.020.724
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6965
|7,7351
|% -0,42
|
|Frank
|6,1021
|6,1389
|% -0,46
|
|Riyal
|1,5922
|1,6002
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|1,14
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,44
|54,44
|-0,01
|