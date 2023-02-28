***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2023 19:49
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu en yüksek yatırım yapılabilir düzey olan "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)" ve notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117945
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0175
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.109,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8727
|18,8874
|% 0,00
|
|Euro
|20,0102
|20,0196
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,7703
|22,8845
|% 0,29
|
|Frank
|20,0639
|20,1847
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0174
|5,0425
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,73
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.515
|7.591
|18,00
|
|Yarım
|3.672
|3.715
|9,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,13
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK