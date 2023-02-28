***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu en yüksek yatırım yapılabilir düzey olan "AAA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (tr)" ve notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117945BIST