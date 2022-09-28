***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.09.2022 18:23
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11494 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065778
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1224
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5709
En Düşük
18,4132
18:0518,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,4104
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1003
En Düşük
17,6326
18:05990,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 24,11
|Açılış
|: 990,02
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
990,53
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5073
|18,5419
|% 0,51
|
|Euro
|18,0357
|18,1067
|% 2,36
|
|Sterlin
|20,0988
|20,1996
|% 1,86
|
|Frank
|18,8906
|19,0044
|% 2,05
|
|Riyal
|4,9056
|4,9302
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|30,58
|
|Altın Gr.
|990
|990
|24,11
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.693
|6.799
|123,00
|
|Yarım
|3.257
|3.324
|61,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.662
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,39
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|3,07
|