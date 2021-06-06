***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2021 21:09
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940320
BIST
11:371.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:378,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0485
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,6165
11:3710,4881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0620
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4819
11:37521,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -5,09
|Açılış
|: 521,90
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,90
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ATATP
|29,04
|9.281.358
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|1.802.130
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,20
|14.825.822
|% 7,97
|
|BOBET
|4,52
|183.035.777
|% 6,86
|
|ETYAT
|3,67
|1.994.576
|% 6,69
|
|METUR
|22,50
|18.846.952
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.500,00
|1.309.430
|% -7,10
|
|EPLAS
|30,50
|3.470.418
|% -5,86
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|GARAN
|8,24
|676.829.059
|% 1,73
|
|THYAO
|14,25
|601.330.681
|% 1,50
|
|ASELS
|15,48
|298.858.480
|% 2,65
|
|SISE
|8,17
|261.308.698
|% 1,24
|
|KOZAL
|122,20
|227.447.144
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,24
|221.332.204
|% 1,36
|
|GARAN
|8,24
|676.829.059
|% 1,73
|
|TSKB
|1,38
|65.583.547
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,96
|83.976.878
|% 0,51
|
|THYAO
|14,25
|601.330.681
|% 1,50
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6170
|8,6183
|% -0,56
|
|Euro
|10,4816
|10,4881
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,1407
|12,2016
|% -0,77
|
|Frank
|9,5401
|9,5976
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2921
|2,3036
|% -0,52
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-8,33
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,60
|71,60
|-0,29
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:51CANTE
Yüzde 6.23 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 515, 603 adet işlem
-
11:50CANTE
Yüzde 6.37 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 912 adet işlem
-
11:49RODRG
Yüzde 9.70 oranında artışla 17.07 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 775 adet işlem
-
11:48XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 5, 391.00 milyon TL de
-
11:48CANTE
Yüzde 6.37 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 479, 529 adet işlem