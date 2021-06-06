***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940320BIST