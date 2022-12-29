***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıdaYatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Derya Aykut'un yerine Sn. Aşkın Aslan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091308BIST