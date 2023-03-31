***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucundaATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Erol ERGÖNEN), OMSAN Lojistik A.Ş'nin Şirket içi işlemlerde İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) olarak görev yapmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130737BIST