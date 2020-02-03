***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD42016 FİNANSMAN BONOSU SATIŞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 258.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2020Vade (Gün Sayısı) 72Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,70Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,09Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD42016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000İhraç Fiyatı 0,98122Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.04.2020Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 45.000.000 TL nominal değerli, 72 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD42016 olan finansman bonosu ihracı 03/02/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816809BIST