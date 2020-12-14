***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMDA2012 BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.12.2020Vade (Gün Sayısı) 74Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMDA2012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,97384Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.12.2020Kayıt Tarihi 11.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 60.000.000 TL nominal değerli, 74 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDA2012 olan finansman bonosunun 60.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 14/12/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893103BIST