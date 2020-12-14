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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.12.2020 18:44



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOYMDA2012 BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 74
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMDA2012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,97384
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.12.2020
Kayıt Tarihi 11.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 60.000.000 TL nominal değerli, 74 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMDA2012 olan finansman bonosunun 60.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 14/12/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893103


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