***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 40.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 01.11.2021Vade (Gün Sayısı) 39Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0OYMD01CL1Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli, 39 gün vadeli ISIN kodu TR0OYMD01CL1 olan yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı 23/09/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965045BIST