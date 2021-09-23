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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2021 18:30



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 40.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 01.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 39
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OYMD01CL1
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli, 39 gün vadeli ISIN kodu TR0OYMD01CL1 olan yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı 23/09/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965045


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BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
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Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,62 22,64 -0,06  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,06  
B. Petrol 77,18 77,18 0,99  
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