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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.01.2022 18:55
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0OYMD01CO5 Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 40.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 04.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OYMD01CO5
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.01.2022
Kayıt Tarihi 03.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 20.000.000 TL nominal değerli, 64 gün vadeli ISIN kodu TR0OYMD01CO5 olan yapılandırılmış borçlanma aracının 20.657.520 TL anapara ödemesi 04/01/2022 tarihi itibariyle ödenmiş olup itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988758


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 5.860.326 % 10,00  
BFREN 1.192,40 76.385.493 % 10,00  
UZERB 38,50 1.320.779 % 10,00  
DOBUR 85,30 6.257.747 % 9,99  
MGROS 43,00 238.775.548 % 9,97  
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Altın Gr. 791 791 31,98  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 23,03 23,07 0,15  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,39  
B. Petrol 80,09 80,09 1,11  
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