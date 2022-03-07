***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.03.2022 18:44
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMD62212 Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD62212
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.500.000
İhraç Fiyatı 0,95705
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.06.2022
Kayıt Tarihi 03.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 146.500.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD62212 olan finansman bonosu ihracı 07/03/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007942
BIST