***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD32215 FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 745.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.03.2022Vade (Gün Sayısı) 55Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21.75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23.86Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD32215Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 10.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000İhraç Fiyatı 0,96827Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.03.2022Kayıt Tarihi 04.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 120.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 120.000.000 TL nominal değerli, 55 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD32215 olan finansman bonosunun 120.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 07/03/2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007943BIST