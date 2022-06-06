***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOYMD62212 FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOYMD62212Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 146.500.000İhraç Fiyatı 0,95705Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.06.2022Kayıt Tarihi 03.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 146.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 146.500.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD62212 olan finansman bonosunun 146.500.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 06/06/2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034983BIST