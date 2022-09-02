***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.09.2022 18:41
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOYMD92219 Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.02.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9041
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,79
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOYMD92219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,96243
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.09.2022
Kayıt Tarihi 01.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AAA (tr) 28.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli, 57 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD92219 olan finansman bonosunun 100.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 02/09/2022 tarihinde gerçkeleştirilmiş olup itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059743
BIST