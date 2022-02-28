***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı-Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 94.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviOYYAT, TREOYMD00017 94.000.000 206.000.000,000 219,14893 OYYAT, TREOYMD00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 94.000.000 206.000.000,000 219,14893İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 100.075.500Geçmiş Yıl Karları (TL) 105.924.500Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 25.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 23/02/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen "İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında" Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 25/02/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005448BIST