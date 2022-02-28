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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2022 20:23
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı-Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 94.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
OYYAT, TREOYMD00017 94.000.000 206.000.000,000 219,14893 OYYAT, TREOYMD00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 94.000.000 206.000.000,000 219,14893

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 100.075.500
Geçmiş Yıl Karları (TL) 105.924.500


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23/02/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen "İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında" Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 25/02/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bedelsiz Sermaye Artırımı Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005448


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Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 0,19  
Gümüş Gr. 10,87 10,88 0,12  
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