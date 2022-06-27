***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artrımı-Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hakkında - Sermaye Artırımının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 94.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 300.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviOYYAT, TREOYMD00017 94.000.000 206.000.000,000 219,14893 OYYAT, TREOYMD00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 94.000.000 206.000.000,000 219,14893Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.06.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 84.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 122.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.06.2022SPK Başvuru Tarihi 25.02.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin sermayesinin 94.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 206.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylandığı duyurulmuştu. Sermaye artırımı ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye 27.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 onayli ihrac belgesi.pdfEK: 2 onayli tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039531BIST