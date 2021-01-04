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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2021 19:00



***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 20.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896847


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,27% |  18,71
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 27.646.817 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.294.375 % 10,00  
UFUK 14,74 460.035 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.213.008 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4179 7,4263 % -0,05  
Euro 9,0870 9,0992 % 0,27  
Sterlin 10,0219 10,0721 % -1,04  
Frank 8,3771 8,4276 % 0,25  
Riyal 1,9706 1,9805 % -0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 45,76  
Altın Gr. 463 463 10,00  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,13 27,17 0,81  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,18  
B. Petrol 51,31 51,31 -0,49  
Seans Raporu 18:05
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