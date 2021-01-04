***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2021 19:00
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 01.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 20.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896847
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05463,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 10,74
|Açılış
|: 463,63
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,98
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4179
|7,4263
|% -0,05
|
|Euro
|9,0870
|9,0992
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0219
|10,0721
|% -1,04
|
|Frank
|8,3771
|8,4276
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9706
|1,9805
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,76
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,00
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,18
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında