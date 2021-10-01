***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 18:26
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATAER HOLDİNG A.Ş. İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grup Başkanı Finans Sektörü Evet Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ HAMZA ALPER KARAÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Grup Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EROL ERGÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.09.2021 İcrada Görevli Değil OYAK Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
BEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
KADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Antaris Yönetim Danışmanlık, Yönetici Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Deniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup Müdürü
Levent YILDIZ Marmaris Şube - Müdür
Ersin SERT Çanakkale Şube - Şube Müdürü
Mehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube Müdürü
Serdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube Müdürü
Barış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube Müdürü
Adem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - Müdür
Musa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Mustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Halil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür Yardımcısı
Salih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - Müdür
Ceyhun CEYHAN Antalya - Şube Müdürü
Zeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ufuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - Müdür
Volkan GÜNGÖR Konya - Şube Müdürü
Levent YAVAŞ Ankara- Şube Müdürü
Eylem AKŞEHİR İzmir- Şube Müdürü
Arif KASNIK Adana- Şube Müdürü
Kader AYRANCI Merkez- Şube Müdürü
Aşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Ersin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - Müdür
Emirhan YAVUZ Risk Yönetimi - Müdür
Enes BİLGİN Teftiş Kurulu Başkanı - Grup Müdürü
Erkut ERÇETİN Bursa - Şube Müdürü
Melek OĞUZTÜRK Şube Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966184
BIST