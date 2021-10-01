***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATAER HOLDİNG A.Ş. İBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Grup Başkanı Finans Sektörü Evet Bağımsız Üye DeğilOMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ HAMZA ALPER KARAÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Grup Danışmanı Evet Bağımsız Üye DeğilOYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EROL ERGÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.09.2021 İcrada Görevli Değil OYAK Genel Müdür Yardımcısı Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiBEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiKADRİ ÖZGÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Antaris Yönetim Danışmanlık, Yönetici Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviDeniz KUMCUOĞLU Hazine-VIOP - Grup MüdürüLevent YILDIZ Marmaris Şube - MüdürErsin SERT Çanakkale Şube - Şube MüdürüMehmet Kamil AÇIKBAŞ Karabük Şube - Şube MüdürüSerdar AŞÇI Bodrum Şube - Şube MüdürüBarış BAŞKAYNAK Akhisar Şube - Şube MüdürüAdem DEMİRAL İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - MüdürMusa KESKİN Ankara Şube - Şube Müdür YardımcısıMustafa DEMİR Ankara Şube - Şube Müdür YardımcısıHalil ÇİFTÇİ Kadıköy Şube - Şube Müdür YardımcısıSalih Burak SEZGÜN Finansal Kontrol - MüdürCeyhun CEYHAN Antalya - Şube MüdürüZeki GÜN Operasyon ve Muhasebe - MüdürUfuk GÜNGÖR Satın Alma ve İdari İşler - MüdürVolkan GÜNGÖR Konya - Şube MüdürüLevent YAVAŞ Ankara- Şube MüdürüEylem AKŞEHİR İzmir- Şube MüdürüArif KASNIK Adana- Şube MüdürüKader AYRANCI Merkez- Şube MüdürüAşkın ASLAN Operasyon ve Muhasebe - MüdürErsin KAYALI Operasyon ve Muhasebe - MüdürEmirhan YAVUZ Risk Yönetimi - MüdürEnes BİLGİN Teftiş Kurulu Başkanı - Grup MüdürüErkut ERÇETİN Bursa - Şube MüdürüMelek OĞUZTÜRK Şube Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966184BIST