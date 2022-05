***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAdana Şube Şube Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Karadayı İş Merkezi No 20 Kat:6 D:9 Seyhan / ADANA ARİF KASNIK 0(322) 459 43 66 0(322) 459 43 48 25.07.2008Ankara Şube Şube Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sokak Paragon İş merkezi No 2 Kat:7 Çukurambar Çankaya / ANKARA LEVENT YAVAŞ 0(312) 433 45 45 0(312) 431 37 37 26.02.1999Akhisar Şube Şube Paşa Mah. 19. (Mustafa Abut) Cad. CD Bina No:78 Daire No:6 Akhisar/MANİSA BARIŞ BAŞKAYNAK 0(236) 413 67 64 0(236) 414 19 90 01.08.2011Antalya Şube Şube Yeşilbahçe Mah. Metinkasapoğlu Cad. 1446 Sk. Gökhan İş Merkezi K:1 D:2 Muratpaşa / ANTALYA CEYHUN CEYHAN 0(242) 244 34 14 0(242) 244 34 18 15.10.2005Bodrum Şube Şube Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Pamir İş merkezi No:114/F1 Bodrum / MUĞLA SERDAR AŞCI 0(252) 363 95 16 0(252) 363 95 46 28.04.2005Bursa Şube Şube Ofis Artı Binası Konak Mahallesi Barış Sokak No:3 21 No'lu Ofis Nilüfer/BURSA ERKUT ERÇETİN 0(224) 221 07 87 0(224) 221 07 34 03.10.2005Çanakkale Şube Şube Ticaret Odasıİş Merkezi İnönü Caddesi No:141/12-13 ÇANAKKALE ERSİN SERT 0(286) 213 90 90 0(286) 213 90 55 28.12.2006Kadıköy Şube Şube Bağdat Cad. Küçükağa Sok. Naim Bey Apt. No 2 Kat:2 D:4 Şaşkınbakkal Kadıköy / İSTANBUL MELEK OĞUZTÜRK 0(216) 411 40 20 0(216) 411 40 19 21.03.1995Karabük Şube Şube Bayır Mahallesi Menderes Caddesi No:2 Çebioğlu Twin Towers B Blok Ofis No:205 KARABÜK MEHMET KAMİL AÇIKBAŞ 0(370) 412 62 11 0(370) 415 42 83 28.01.2008Kordon Şube Şube Şehit Fethi Bey Cad. No 55 Kat:12 D:16 Heris Tower Alsancak / İZMİR EYLEM AKŞEHİR 0(232) 489 28 07 0(232) 425 78 47 08.01.2002Marmaris Şube Şube Kemeraltı Mah. General Mustafa Muğlalı Cad. Yiğit İş Merkezi No 24/7 Marmaris / MUĞLA LEVENT YILDIZ 0(252) 412 85 24 0(252) 412 94 02 21.11.2005Merkez Şube Şube Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. Vadı Istanbul Blok No: 3C İç Kapı No: 165 Sarıyer / İstanbul KADER AYRANCI 0(212) 319 12 80 0(212) 352 80 01 03.08.2006Konya Şube Şube Havzan Mahallesi Yeni Meram Caddesi No:37/1 Meram KONYA VOLKAN GÜNGÖR 0332 999 16 09 0332 999 16 14 13.10.2017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030018BIST