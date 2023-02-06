***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2023 18:27
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 08.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 23.12.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 10.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 30.01.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bonosu 08.02.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110127
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,1920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1195
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1779
18:051.129,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.129,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8240
|18,8281
|% 0,04
|
|Euro
|20,1852
|20,1920
|% -0,59
|
|Sterlin
|22,5460
|22,6591
|% -0,29
|
|Frank
|20,2053
|20,3270
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,29
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.710
|7.778
|-83,00
|
|Yarım
|3.766
|3.806
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS