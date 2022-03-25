***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Kadri ÖZGÜNEŞ ve OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Erol ERGÖNEN) üye olarak görevlendirilmelerine, Denetim Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Kadri ÖZGÜNEŞ'in Üye olarak görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Kadri ÖZGÜNEŞ'in Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Derya AYKUT'un üye olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013277BIST