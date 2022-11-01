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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.11.2022 19:41
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
  
Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM ve Kadri ÖZGÜNEŞ'in görevlerinin devamına ve OMSAN Lojistik A.Ş. ‘nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) üye olarak görevlendirilmesine, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde değişiklik yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
  
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
  
Saygılarımızla,
  
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076063


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