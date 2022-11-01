***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.11.2022 19:41
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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31.10.2022 Tarihinde Yapılan Açıklamanın Kendi Şablonundan Tekar Yayınlanması
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM ve Kadri ÖZGÜNEŞ'in görevlerinin devamına ve OMSAN Lojistik A.Ş. ‘nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) üye olarak görevlendirilmesine, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde değişiklik yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076063
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|Riyal
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|4,9596
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|6.675
|24,00
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|3.263
|14,00
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|Gümüş.Ons
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