***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2022 Tarihinde Yapılan Açıklamanın Kendi Şablonundan Tekar YayınlanmasıYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM ve Kadri ÖZGÜNEŞ'in görevlerinin devamına ve OMSAN Lojistik A.Ş. ‘nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) üye olarak görevlendirilmesine, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde değişiklik yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076063BIST