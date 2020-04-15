***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.04.2020 19:02
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.04.2020
Alım
1.000,00
4.785,00
15.04.2020
Satım
1.250,00
6.012,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838446
BIST
12:4196.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 334,78
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:416,9271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9271
En Düşük
6,8896
12:417,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:41383,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,72
|Açılış
|: 383,21
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.657.106
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.042.729
|% -9,93
|
|PENGD
|3,73
|148.848.559
|% -9,69
|
|DOCO
|363,00
|60.625.224
|% -8,75
|
|IHEVA
|1,91
|96.087.355
|% -8,61
|
|PGSUS
|51,40
|712.774.063
|% -7,30
|
|THYAO
|10,24
|532.646.235
|% -1,16
|
|ECILC
|4,64
|414.519.306
|% 6,18
|
|ASELS
|26,64
|399.747.994
|% 0,76
|
|MGROS
|30,14
|316.819.813
|% 4,44
|
|ECILC
|4,64
|414.519.306
|% 6,18
|
|IHLGM
|1,00
|56.701.262
|% -1,96
|
|IHLAS
|0,57
|31.162.117
|% -6,56
|
|THYAO
|10,24
|532.646.235
|% -1,16
|
|IHEVA
|1,91
|96.087.355
|% -8,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6055
|8,6486
|% -0,29
|
|Frank
|7,1249
|7,1678
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8360
|1,8452
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,54
|
|Altın Gr.
|383
|384
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.522
|17,80
|
|Tam
|2.530
|2.595
|18,30
|
|Yarım
|1.231
|1.263
|8,90
|
|Çeyrek
|617
|632
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,25
|28,25
|0,56
|