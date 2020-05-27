***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.05.2020 18:42
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.05.2020
Alım
250,00
1.470,00
27.05.2020
Satım
500,00
2.972,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847030
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0521
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05372,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,85
|Açılış
|: 372,47
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2693
|8,3108
|% 0,30
|
|Frank
|6,9652
|7,0072
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-1,63
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|13,10
|
|Tam
|2.484
|2.507
|13,60
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|-1,01
|