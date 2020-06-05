***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.06.2020 18:55
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.06.2020
Alım
250,00
1.487,50
05.06.2020
Satım
250,00
1.495,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849633
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7876
En Düşük
6,7351
18:057,6630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05365,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -6,26
|Açılış
|: 365,88
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% 1,19
|
|Frank
|7,0100
|7,0522
|% -0,40
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-35,81
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|2.374
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.444
|2.487
|-31,20
|
|Yarım
|1.193
|1.209
|-20,60
|
|Çeyrek
|596
|604
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|2,14
|