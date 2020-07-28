***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.07.2020 18:47
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.07.2020
Alım
1.000,00
6.588,28
28.07.2020
Satım
250,00
1.655,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862836
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0911
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1131
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,22
|Açılış
|: 435,26
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9700
|9,0150
|% 1,68
|
|Frank
|7,5489
|7,5944
|% 1,50
|
|Riyal
|1,8474
|1,8567
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,20
|
|Altın Gr.
|435
|435
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.915
|4,00
|
|Tam
|2.932
|2.968
|60,50
|
|Yarım
|1.423
|1.448
|29,50
|
|Çeyrek
|714
|725
|14,80
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,60
|43,60
|-0,30
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
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17:57BTCIM
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
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17:56
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