***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.10.2020 18:43
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.10.2020
Alım
2.000,00
12.485,00
27.10.2020
Satım
2.000,00
12.475,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884505
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0881
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1241
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,75
|Açılış
|: 501,19
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1677
|8,1715
|% 1,09
|
|Euro
|9,6585
|9,6763
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,6371
|10,6905
|% 1,34
|
|Frank
|8,9706
|9,0246
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,79
|