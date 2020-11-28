***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.11.2020 14:50
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.11.2020
Alım
250,00
1.575,00
27.11.2020
Satım
250,00
1.602,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890403
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0557
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
18:05449,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -8,58
|Açılış
|: 449,48
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8101
|7,8160
|% -0,71
|
|Euro
|9,3425
|9,3622
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,3631
|10,4151
|% -1,11
|
|Frank
|8,6008
|8,6526
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0768
|2,0872
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.789
|-20,86
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|48,28
|48,28
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ODAS
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Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
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17:56MRGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 785 adet işlem
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17:54ALCAR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 581 adet işlem