***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.01.2021 18:46
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.01.2021
Satım
250,00
2.310,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897449
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0706
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:059,0022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0834
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05447,45
En Yüksek
|Değişim
|: -3,35%
|| -15,50
|Açılış
|: 447,45
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3094
|7,3160
|% -0,96
|
|Euro
|8,9934
|9,0022
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,8971
|9,9467
|% -1,40
|
|Frank
|8,2545
|8,3042
|% -1,44
|
|Riyal
|1,9406
|1,9504
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-43,07
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-15,46
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,24
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,99
|