***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.05.2021 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.05.2021
Alım
750,00
5.960,00
10.05.2021
Satım
750,00
6.012,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935960
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
18:058,2647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
18:0510,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0854
En Düşük
10,0015
18:05488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2632
|8,2647
|% 0,37
|
|Euro
|10,0523
|10,0604
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,6460
|11,7044
|% 1,44
|
|Frank
|9,1508
|9,2059
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1964
|2,2074
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|5,34
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,03
|