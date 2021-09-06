***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.09.2021 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.09.2021
Alım
750,00
5.327,50
06.09.2021
Satım
500,00
3.555,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962094
BIST
12:471.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,58
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
12:478,4633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1143
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
12:4710,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1113
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
12:47489,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,45
|Açılış
|: 489,11
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler12:47
|YEOTK
|29,28
|9.334.259
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|7.214.120
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|95.904.955
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|VKING
|7,00
|12.539.159
|% -6,42
|
|AKYHO
|2,29
|10.079.115
|% -5,76
|
|EDATA
|11,78
|27.299.397
|% -5,53
|
|GARAN
|9,68
|644.583.393
|% -0,51
|
|THYAO
|12,60
|346.639.116
|% -0,40
|
|ORCAY
|13,87
|323.799.390
|% -4,15
|
|KRDMD
|7,32
|229.337.845
|% -1,74
|
|TURSG
|5,09
|202.787.771
|% 3,88
|
|YKBNK
|2,56
|191.746.918
|% -1,16
|
|GARAN
|9,68
|644.583.393
|% -0,51
|
|ODAS
|1,48
|90.456.382
|% -1,99
|
|IHLAS
|0,62
|35.512.068
|% 5,08
|
|TURSG
|5,09
|202.787.771
|% 3,88
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4583
|8,4633
|% 1,37
|
|Euro
|9,9988
|10,0034
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,5965
|11,6546
|% 1,07
|
|Frank
|9,1435
|9,1986
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2464
|2,2576
|% 1,22
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,18
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,45
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|38,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|38,72
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|18,73
|
|Çeyrek
|782
|800
|9,37
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,10
|
|B. Petrol
|72,19
|72,19
|0,50
|