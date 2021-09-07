***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.09.2021 18:56
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.09.2021
Alım
500,00
3.502,50
07.09.2021
Satım
250,00
1.742,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962392
BIST
16:011.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:018,4560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:0110,0212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:01488,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 488,15
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ORCAY
|14,33
|160.339.544
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.135.377
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.331.382
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.623.883
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,19
|78.592.546
|% -4,05
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|481.985.440
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.174.658
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.887.496
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.055.405
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4542
|8,4560
|% -0,07
|
|Euro
|10,0128
|10,0212
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,6845
|11,7431
|% 0,59
|
|Frank
|9,1826
|9,2379
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 0,12
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|8,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|8,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|6,55
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|3,17
|
|Çeyrek
|779
|797
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,15
|72,15
|-0,45
|