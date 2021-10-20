***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.10.2021 18:32
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
250,00
1.682,50
20.10.2021
Satım
250,00
1.690,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971598
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0628
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2137
18:0510,7553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0708
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7354
18:05529,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,97
|Açılış
|: 529,59
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2253
|9,2315
|% -0,68
|
|Euro
|10,7467
|10,7553
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,7256
|12,7894
|% -0,39
|
|Frank
|9,9960
|10,0563
|% -0,29
|
|Riyal
|2,4543
|2,4666
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|14,96
|
|Altın Gr.
|529
|530
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
-
17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
-
17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
-
17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem