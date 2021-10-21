***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.10.2021 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.10.2021
Alım
250,00
1.675,00
21.10.2021
Satım
250,00
1.690,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971758
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,2848
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5024
En Düşük
9,1938
18:0511,0719
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,3217
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0719
En Düşük
10,7257
18:05543,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 15,45
|Açılış
|: 543,24
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4941
|9,4966
|% 3,09
|
|Euro
|11,0337
|11,0719
|% 2,99
|
|Sterlin
|13,0386
|13,1040
|% 2,70
|
|Frank
|10,2888
|10,3508
|% 3,06
|
|Riyal
|2,5222
|2,5348
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,28
|
|Altın Gr.
|543
|543
|15,45
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,15
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-1,13
|