***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.11.2021 18:58
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.11.2021
Alım
250,00
1.720,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978147
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,2799
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,2757
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8997
En Düşük
11,4245
18:05616,01
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 13,32
|Açılış
|: 616,01
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2716
|10,3402
|% 2,81
|
|Euro
|11,6595
|11,7168
|% 2,45
|
|Sterlin
|13,8009
|13,8701
|% 2,64
|
|Frank
|11,0568
|11,1234
|% 2,15
|
|Riyal
|2,7400
|2,7538
|% 2,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,97
|
|Altın Gr.
|619
|619
|16,24
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,32
|8,32
|0,20
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,14
|