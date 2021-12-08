***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.12.2021 18:38
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.12.2021
Alım
250,00
1.940,00
08.12.2021
Satım
335,00
2.623,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982131
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
18:0513,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1649
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
18:0515,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2941
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
18:05784,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 10,45
|Açılış
|: 784,82
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6532
|13,6550
|% 1,22
|
|Euro
|15,4829
|15,5112
|% 1,93
|
|Sterlin
|18,0598
|18,1504
|% 1,40
|
|Frank
|14,7953
|14,8845
|% 1,84
|
|Riyal
|3,6397
|3,6580
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,16
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,75
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH