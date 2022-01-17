***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.01.2022 18:53
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.01.2022
Alım
250,00
1.712,50
17.01.2022
Satım
250,00
1.712,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994764
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0514
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,3360
18:0515,3778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0502
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,1769
18:05786,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,32
|Açılış
|: 786,32
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
780,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|277,30
|1.484.678
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,12
|12.077.481
|% 9,98
|
|ATATP
|80,45
|108.990.629
|% 9,98
|
|BASCM
|11,79
|903.207
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|32.096.189
|% 9,98
|
|ERCB
|49,06
|76.230.920
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,98
|20.111.003
|% -9,93
|
|DENGE
|1,35
|2.415.746
|% -9,40
|
|PSGYO
|15,50
|291.333.473
|% -9,20
|
|DOBUR
|103,00
|12.451.446
|% -6,36
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,21
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% -3,41
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 3,87
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 3,29
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 5,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4285
|13,4678
|% -0,38
|
|Euro
|15,3215
|15,3778
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,2966
|18,3883
|% -0,77
|
|Frank
|14,6466
|14,7348
|% -0,61
|
|Riyal
|3,5728
|3,5907
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|2,80
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO