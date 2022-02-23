***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.02.2022 22:08
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
23.02.2022
Alım
250,00
1.635,00
23.02.2022
Satım
250,00
1.627,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003927
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0234
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0161
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
18:05846,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,17
|Açılış
|: 846,82
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8197
|13,8259
|% 0,17
|
|Euro
|15,6339
|15,6597
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,6601
|18,7536
|% -0,18
|
|Frank
|14,9909
|15,0812
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6734
|3,6918
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|5,61
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,17
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,16
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|0,06
|